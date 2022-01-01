Teachable เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Teachable อยู่ในช่วง $28,477 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $199,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Teachable. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$141K
นักวิเคราะห์การเงิน
$91.8K
การตลาด
$179K

การดำเนินงานบุคคล
$89.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$199K
นักสรรหา
$70.5K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$28.5K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Teachable คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $199,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Teachable คือ $91,800

