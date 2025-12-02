ไดเรกทอรีบริษัท
TE Connectivity
TE Connectivity นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์การเงิน in Costa Rica ที่ TE Connectivity อยู่ในช่วง CRC 8.39M ถึง CRC 11.49M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ TE Connectivity อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$18.2K - $21.6K
Costa Rica
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$16.8K$18.2K$21.6K$23K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน TE Connectivity?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ TE Connectivity in Costa Rica อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CRC 11,492,700 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TE Connectivity สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน in Costa Rica คือ CRC 8,394,668

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

