ไดเรกทอรีบริษัท
TE Connectivity
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

TE Connectivity นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ TE Connectivity อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$112K - $136K
Singapore
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$105K$112K$136K$143K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 1 เพิ่มเติม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อมูลเงินเดือน ที่ TE Connectivity เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน TE Connectivity?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ TE Connectivity in Singapore อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SGD 185,021 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TE Connectivity สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Singapore คือ SGD 135,576

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ TE Connectivity

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Autodesk
  • Akamai
  • Cisco
  • F5 Networks
  • Cloudflare
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/te-connectivity/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.