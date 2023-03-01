TDCX เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ TDCX อยู่ในช่วง $11,390 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $42,870 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ TDCX. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

$160K

ฝ่ายขาย
Median $42.9K
ผู้ช่วยธุรการ
$26.3K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$33.6K

การพัฒนาธุรกิจ
$30K
บริการลูกค้า
$23.6K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$28.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$14.7K
การตลาด
$37.2K
การดำเนินงานการตลาด
$36.5K
นักสรรหา
$11.4K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$15.1K
คำถามที่พบบ่อย

