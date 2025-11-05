ไดเรกทอรีบริษัท
Tata Motors
  • Pune Metropolitan Region

Tata Motors วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน Pune Metropolitan Region

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in Pune Metropolitan Region ที่ Tata Motors รวม ₹1.84M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Motors อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

Mechanical Engineer
Pune, MH, India
รวมต่อปี
₹1.84M
เงินเดือนฐาน
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
5-10 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ Tata Motors in Pune Metropolitan Region อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹2,019,401 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tata Motors สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in Pune Metropolitan Region คือ ₹882,043

