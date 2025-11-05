ไดเรกทอรีบริษัท
Tata Group
Tata Group ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru ที่ Tata Group รวม ₹9.42M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Group อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹9.42M
ระดับ
L5
เงินเดือนฐาน
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
โบนัส
₹524K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
9 ปี
ระดับอาชีพใน Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Tata Group การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Tata Group in Greater Bengaluru อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹11,970,911 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tata Group สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Greater Bengaluru คือ ₹9,253,615

แหล่งข้อมูลอื่นๆ