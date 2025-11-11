ไดเรกทอรีบริษัท
Tata Group
Tata Group วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก ค่ามัธยฐาน in India ที่ Tata Group รวม ₹1.75M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Group อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Tata Group
Full-Stack Software Engineer
Chennai, TN, India
รวมต่อปี
₹1.75M
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹175K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Tata Group การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก ที่ Tata Group in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹9,536,791 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tata Group สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก in India คือ ₹2,539,082

