Tata Group วิศวกรเคมี เงินเดือน ใน Greater Amsterdam Area

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรเคมี in Greater Amsterdam Area ที่ Tata Group อยู่ในช่วง €61.3K ถึง €87.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Group อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

€70.3K - €82.3K
Netherlands
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Tata Group การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเคมี ที่ Tata Group in Greater Amsterdam Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €87,511 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tata Group สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเคมี in Greater Amsterdam Area คือ €61,333

