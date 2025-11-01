ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in India ที่ Tata Consultancy Services อยู่ในช่วง ₹2.71M ต่อyear สำหรับ C3A ถึง ₹5.3M ต่อyear สำหรับ C5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹2.25M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Consultancy Services อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
C3A
₹2.71M
₹2.71M
₹0
₹0
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C4
₹3.47M
₹3.47M
₹0
₹0
C5
₹5.3M
₹5.3M
₹0
₹0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Tata Consultancy Services การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)