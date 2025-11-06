ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Hyderabad Area ที่ Tata Consultancy Services อยู่ในช่วง ₹398K ต่อyear สำหรับ C1Y ถึง ₹1.48M ต่อyear สำหรับ C5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Hyderabad Area รวม ₹443K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Consultancy Services อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
C1Y
₹398K
₹395K
₹1.7K
₹867
C1
₹626K
₹622K
₹1.5K
₹2.5K
C2
₹979K
₹961K
₹4.9K
₹13.5K
C3A
₹1.65M
₹1.63M
₹0
₹10.9K
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Tata Consultancy Services การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
