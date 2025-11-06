ไดเรกทอรีบริษัท
Tata Consultancy Services
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Delhi Area

Tata Consultancy Services วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Delhi Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Delhi Area ที่ Tata Consultancy Services อยู่ในช่วง ₹413K ต่อyear สำหรับ C1Y ถึง ₹1.06M ต่อyear สำหรับ C4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Delhi Area รวม ₹743K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Consultancy Services อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
C1Y
Assistant Engineer Trainee(ระดับเริ่มต้น)
₹413K
₹410K
₹1.6K
₹1.4K
C1
Assistant Engineer
₹756K
₹726K
₹0
₹30.3K
C2
IT Analyst
₹1.19M
₹1.14M
₹0
₹53.3K
C3A
Assistant Consultant
₹1.74M
₹1.7M
₹2.1K
₹36.2K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Tata Consultancy Services การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกร DevOps

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรระบบ

นักพัฒนาเว็บ

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Tata Consultancy Services in Greater Delhi Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,739,309 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tata Consultancy Services สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Delhi Area คือ ₹707,635

