ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Chennai Metropolitan Area ที่ Tata Consultancy Services อยู่ในช่วง ₹402K ต่อyear สำหรับ C1Y ถึง ₹1.49M ต่อyear สำหรับ C5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Chennai Metropolitan Area รวม ₹797K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Consultancy Services อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
C1Y
₹402K
₹398K
₹3.9K
₹0
C1
₹617K
₹613K
₹0
₹3.2K
C2
₹1.12M
₹1.08M
₹0
₹32.8K
C3A
₹1.04M
₹1.02M
₹5.2K
₹19.6K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Tata Consultancy Services การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
