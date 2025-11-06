ไดเรกทอรีบริษัท
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน ใน New York City Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in New York City Area ที่ Tata Consultancy Services รวม $120K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Consultancy Services อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
รวมต่อปี
$120K
ระดับ
C4
เงินเดือนฐาน
$120K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
ระดับอาชีพใน Tata Consultancy Services?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Tata Consultancy Services การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



นักออกแบบ UX

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ Tata Consultancy Services in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $200,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tata Consultancy Services สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in New York City Area คือ $120,000

