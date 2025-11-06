ไดเรกทอรีบริษัท
Tata Consultancy Services
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • Greater Hyderabad Area

Tata Consultancy Services นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Hyderabad Area

ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Hyderabad Area ที่ Tata Consultancy Services รวม ₹775K ต่อyear สำหรับ C1 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Hyderabad Area รวม ₹891K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Consultancy Services อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
C1
Assistant Data Scientist
₹775K
₹775K
₹0
₹0
C2
Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Tata Consultancy Services การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Tata Consultancy Services in Greater Hyderabad Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,581,337 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tata Consultancy Services สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Hyderabad Area คือ ₹890,575

