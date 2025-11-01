ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in India ที่ Tata Consultancy Services อยู่ในช่วง ₹683K ต่อyear สำหรับ C1 ถึง ₹1.06M ต่อyear สำหรับ C4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹1.1M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Consultancy Services อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
C1
₹683K
₹683K
₹0
₹0
C2
₹1.12M
₹1.11M
₹0
₹12.2K
C3A
₹2.76M
₹2.76M
₹0
₹0
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Tata Consultancy Services การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)