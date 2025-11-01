ไดเรกทอรีบริษัท
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย in Ireland ที่ Tata Consultancy Services อยู่ในช่วง €33.6K ถึง €46.7K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tata Consultancy Services อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

€36K - €42.4K
Ireland
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

+€50.7K
+€77.8K
+€17.5K
+€30.6K
+€19.2K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Tata Consultancy Services การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ Tata Consultancy Services in Ireland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €46,748 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tata Consultancy Services สำหรับตำแหน่ง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย in Ireland คือ €33,562

