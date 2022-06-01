ไดเรกทอรีบริษัท
Symphony Technology Group
Symphony Technology Group เงินเดือน

เงินเดือนของ Symphony Technology Group อยู่ในช่วง $39,513 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $54,879 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Symphony Technology Group. อัปเดตล่าสุด: 11/30/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $39.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$54.9K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Symphony Technology Group คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $54,879 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Symphony Technology Group คือ $47,196

