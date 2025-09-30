ไดเรกทอรีบริษัท
Swvl วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Egypt ที่ Swvl รวม EGP 944K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swvl อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
รวมต่อปี
EGP 944K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
โบนัส
EGP 0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Swvl?

EGP 7.87M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ EGP 1,475,370+ (บางครั้งถึง EGP 14,753,700+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Swvl in Egypt อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี EGP 1,203,451 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Swvl สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Egypt คือ EGP 944,237

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Swvl

