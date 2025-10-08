ไดเรกทอรีบริษัท
Swisscom
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • วิศวกรเดฟออปส์

  • Netherlands

Swisscom วิศวกรเดฟออปส์ เงินเดือน ใน Netherlands

ค่าตอบแทน วิศวกรเดฟออปส์ in Netherlands ที่ Swisscom อยู่ในช่วง €56.5K ต่อyear สำหรับ Software Engineer ถึง €79.8K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Netherlands รวม €63.8K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swisscom อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเดฟออปส์ ที่ Swisscom in Netherlands อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €89,577 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Swisscom สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเดฟออปส์ in Netherlands คือ €58,929

แหล่งข้อมูลอื่นๆ