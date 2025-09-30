ไดเรกทอรีบริษัท
Swiss Re
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

Swiss Re วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Swiss Re รวม $137K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swiss Re อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Swiss Re
Software Engineer
Kansas City, MO
รวมต่อปี
$137K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
$115K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$22K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
ระดับอาชีพใน Swiss Re?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

แหล่งข้อมูลอื่นๆ