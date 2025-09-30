ไดเรกทอรีบริษัท
Swiss Re
  • Cybersecurity Analyst

  • เงินเดือนทั้งหมดของ Cybersecurity Analyst

Swiss Re Cybersecurity Analyst เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน Cybersecurity Analyst ค่ามัธยฐาน ที่ Swiss Re รวม CHF 147K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swiss Re อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
รวมต่อปี
CHF 147K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
โบนัส
CHF 14.3K
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
ระดับอาชีพใน Swiss Re?

CHF 134K

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ jobFamilies.Cybersecurity Analyst ที่ Swiss Re อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CHF 176,288 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Swiss Re สำหรับตำแหน่ง jobFamilies.Cybersecurity Analyst คือ CHF 149,108

