Swiss Re
Swiss Re นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in India ที่ Swiss Re รวม ₹19.2K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swiss Re อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Swiss Re
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹19.2K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
₹17.5K
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹1.7K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Swiss Re?

₹160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Swiss Re in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹56,710 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Swiss Re สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in India คือ ₹19,244

