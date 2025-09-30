ไดเรกทอรีบริษัท
Swiss Re
Swiss Re นักวิเคราะห์ธุรกิจ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ธุรกิจ ค่ามัธยฐาน in Switzerland ที่ Swiss Re รวม CHF 124K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swiss Re อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
รวมต่อปี
CHF 124K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
โบนัส
CHF 16.8K
อายุงานในบริษัท
8 ปี
ประสบการณ์
11 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ Swiss Re in Switzerland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CHF 142,219 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Swiss Re สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ in Switzerland คือ CHF 124,110

