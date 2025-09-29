ไดเรกทอรีบริษัท
Swiggy
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Swiggy วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in India ที่ Swiggy อยู่ในช่วง ₹2.04M ต่อyear สำหรับ L6 ถึง ₹10.95M ต่อyear สำหรับ L9 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹3.83M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swiggy อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L6
Software Engineer I(ระดับเริ่มต้น)
₹2.04M
₹1.76M
₹259K
₹14.8K
L7
Software Engineer II
₹4.18M
₹3.31M
₹856K
₹16.6K
L8
Software Engineer III
₹8.56M
₹5.59M
₹2.97M
₹0
L9
Software Engineer IV
₹10.95M
₹7.87M
₹3.08M
₹0
₹13.94M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Swiggy Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

คำถามที่พบบ่อย

