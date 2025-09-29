ค่าตอบแทน นักสรรหา in India ที่ Swiggy รวม ₹2.34M ต่อyear สำหรับ L6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹1.2M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swiggy อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L6
₹2.34M
₹2.04M
₹305K
₹0
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Swiggy Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
