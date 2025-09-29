ไดเรกทอรีบริษัท
Swiggy
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย Information Technologist (IT) ที่ Swiggy อยู่ในช่วง ₹19.89M ถึง ₹28.27M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swiggy อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹22.52M - ₹25.64M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹19.89M₹22.52M₹25.64M₹28.27M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

₹13.94M

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Swiggy Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ jobFamilies.Information Technologist (IT) ที่ Swiggy อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹28,274,429 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Swiggy สำหรับตำแหน่ง jobFamilies.Information Technologist (IT) คือ ₹19,887,946

แหล่งข้อมูลอื่นๆ