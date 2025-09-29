ไดเรกทอรีบริษัท
Swiggy
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  • เงินเดือนทั้งหมดของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

Swiggy หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ in India ที่ Swiggy อยู่ในช่วง ₹8.54M ถึง ₹11.65M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swiggy อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹9.14M - ₹11.05M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹8.54M₹9.14M₹11.05M₹11.65M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ข้อมูลเงินเดือน ที่ Swiggy เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

₹13.94M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ ₹2,613,660+ (บางครั้งถึง ₹26,136,600+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Swiggy Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Swiggy Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a หัวหน้าเจ้าหน้าที่ at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹11,648,924. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the หัวหน้าเจ้าหน้าที่ role in India is ₹8,535,849.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Swiggy

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ