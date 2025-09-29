ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Swift Navigation รวม $183K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swift Navigation อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
รวมต่อปี
$183K
ระดับ
L6
เงินเดือนฐาน
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Swift Navigation?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at Swift Navigation in United States sits at a yearly total compensation of $222,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swift Navigation for the ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ role in United States is $170,000.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Swift Navigation

