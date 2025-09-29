ไดเรกทอรีบริษัท
Swedbank
Swedbank วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Estonia ที่ Swedbank รวม €66.4K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Swedbank อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Swedbank
Software Engineer
Tallinn, HA, Estonia
รวมต่อปี
€66.4K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
€66.4K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Swedbank?

€160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

O pacote salarial com maior remuneração relatado para วิศวกรซอฟต์แวร์ na Swedbank in Estonia é uma remuneração total anual de €78,728. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Swedbank para a função de วิศวกรซอฟต์แวร์ in Estonia é €38,769.

