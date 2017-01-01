ไดเรกทอรีบริษัท
Sugal & Damani
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกยอดนิยม
  • แบ่งปันสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับ Sugal & Damani ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (เช่น เทคนิคการสัมภาษณ์ การเลือกทีม วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ฯลฯ)
    • เกี่ยวกับเรา

    Sugal & Damani Group of Companies is a diversified conglomerate involved in Information Technology, Utility Payments, Online Gaming, Real Estate, and GST Solutions. They are leaders in lottery operations, managing over 25,000 POS terminals.

    http://www.sugaldamani.com
    เว็บไซต์
    1989
    ปีที่ก่อตั้ง
    330
    จำนวนพนักงาน
    $50M-$100M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

    รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

    สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

    เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

    งานแนะนำ

      ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Sugal & Damani

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

    • Dropbox
    • Pinterest
    • Coinbase
    • Roblox
    • Amazon
    • ดูบริษัททั้งหมด ➜

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ