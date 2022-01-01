ไดเรกทอรีบริษัท
Strategy by PwC
Strategy by PwC เงินเดือน

เงินเดือนของ Strategy by PwC อยู่ในช่วง $20,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $333,858 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Strategy by PwC. อัปเดตล่าสุด: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
นักบัญชี
$77.6K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$65.6K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$70.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$118K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$318K
ผู้จัดการโครงการ
$216K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$20K
สถาปนิกโซลูชั่น
$91.8K
นักลงทุนร่วมทุน
$254K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Strategy by PwC คือ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ at the Principal level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $333,858 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Strategy by PwC คือ $164,375

