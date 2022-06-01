ไดเรกทอรีบริษัท
Strategic Education
Strategic Education เงินเดือน

เงินเดือนของ Strategic Education อยู่ในช่วง $52,260 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $180,900 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Strategic Education. อัปเดตล่าสุด: 10/26/2025

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $137K
ผู้ช่วยธุรการ
$52.3K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$181K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$73.6K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$58.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Strategic Education คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $180,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Strategic Education คือ $73,630

