STORD
STORD เงินเดือน

เงินเดือนของ STORD อยู่ในช่วง $134,325 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $271,350 สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ STORD. อัปเดตล่าสุด: 10/26/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $167K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$271K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$164K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$202K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$134K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ STORD การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ STORD คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $271,350 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ STORD คือ $167,000

