ไดเรกทอรีบริษัท
Stockly
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกยอดนิยม
  • แบ่งปันสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับ Stockly ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (เช่น เทคนิคการสัมภาษณ์ การเลือกทีม วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ฯลฯ)
    • เกี่ยวกับเรา

    Stockly links e-retailers to a global shared inventory network, enabling them to sell out-of-stock products by shipping from official resellers. This innovative approach increases sales and improves the overall shopping experience.

    https://stockly.ai
    เว็บไซต์
    90
    จำนวนพนักงาน
    $10M-$50M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

    รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

    สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

    เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

    งานแนะนำ

      ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Stockly

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

    • Roblox
    • Flipkart
    • Stripe
    • Netflix
    • Coinbase
    • ดูบริษัททั้งหมด ➜

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ