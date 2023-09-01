ไดเรกทอรีบริษัท
Stockbit เงินเดือน

เงินเดือนของ Stockbit อยู่ในช่วง $12,882 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $25,835 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Stockbit. อัปเดตล่าสุด: 10/26/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $17K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$12.9K
การตลาด
$20.1K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$25.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Stockbit คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $25,835 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Stockbit คือ $18,570

