Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Stanley Black & Decker ตั้งแต่ $40,603 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ต่ำสุดถึง $433,508 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรม ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Stanley Black & Decker. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรเครื่องกล
Median $95K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $112K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $134K

วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $89K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$104K
การพัฒนาธุรกิจ
$236K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$42.6K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$213K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $150K
นักวิเคราะห์การเงิน
$89.1K
นักออกแบบกราฟิก
$146K
ทรัพยากรบุคคล
$61.2K
การตลาด
Median $140K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$80.4K
ผู้จัดการโปรแกรม
$434K
ผู้จัดการโครงการ
$40.6K
การขาย
$152K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$164K
สถาปนิกโซลูชัน
$60.3K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$141K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Stanley Black & Decker คือ ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $433,508 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Stanley Black & Decker คือ $123,000

