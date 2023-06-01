ไดเรกทอรีบริษัท
Standard Metrics
Standard Metrics เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Standard Metrics ตั้งแต่ $137,200 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ความสำเร็จของลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $211,935 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Standard Metrics. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

บริการลูกค้า
$139K
ความสำเร็จของลูกค้า
$137K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$186K

นักสรรหาบุคลากร
$151K
การขาย
$157K
วิศวกรขาย
$179K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$157K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$212K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Standard Metrics คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $211,935 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Standard Metrics คือ $156,733

แหล่งข้อมูลอื่นๆ