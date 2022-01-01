Standard Cognition เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Standard Cognition ตั้งแต่ $130,650 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $316,575 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Standard Cognition. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Standard Cognition, Options เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:
25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อโต้ตอบกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำอาชีพ และอื่นๆ