ไดเรกทอรีบริษัท
Standard Chartered
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Standard Chartered เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Standard Chartered ตั้งแต่ $16,994 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การพัฒนาองค์กร ที่ต่ำสุดถึง $502,500 สำหรับ นักธนาคารการลงทุน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Standard Chartered. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $52.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
Median $150K
นักบัญชี
$204K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$26.4K
การพัฒนาองค์กร
$17K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$20K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$43.9K
นักวิเคราะห์การเงิน
$17.1K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$39.4K
นักธนาคารการลงทุน
$503K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$57.1K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$69.1K
ผู้จัดการโปรแกรม
$60K
ผู้จัดการโครงการ
$43.1K
การขาย
$56.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$18K
สถาปนิกโซลูชัน
$43.3K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Standard Chartered คือ นักธนาคารการลงทุน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $502,500 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Standard Chartered คือ $43,225

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Standard Chartered

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Apple
  • Amazon
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Stripe
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ