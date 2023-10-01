ไดเรกทอรีบริษัท
SR2
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

SR2 เงินเดือน

เงินเดือนค่ามัธยฐานของ SR2 คือ $129,777 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SR2. อัปเดตล่าสุด: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
ฝ่ายขาย
$130K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ SR2 คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $129,777 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SR2 คือ $129,777

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ SR2

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Coinbase
  • Google
  • Facebook
  • Dropbox
  • Amazon
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sr2/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.