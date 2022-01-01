ไดเรกทอรีบริษัท
Squarespace
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Squarespace เงินเดือน

เงินเดือนของ Squarespace อยู่ในช่วง $59,900 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $478,333 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Squarespace. อัปเดตล่าสุด: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L3 $155K
L4 $200K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $135K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $190K
การตลาด
Median $164K
นักสรรหาบุคลากร
Median $150K
นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
Median $151K
ผู้ช่วยด้านการบริหาร
$79.6K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$274K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$118K
บริการลูกค้า
Median $59.9K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$224K
ทรัพยากรบุคคล
$141K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$191K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
Median $202K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

15%

ปี 1

25%

ปี 2

30%

ปี 3

30%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Squarespace RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (30.00% รายปี)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (30.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Squarespace RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Squarespace คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the L7 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $478,333 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Squarespace คือ $195,822

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Squarespace

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Microsoft
  • Five9
  • Oracle
  • Adobe
  • ServiceNow
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/squarespace/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.