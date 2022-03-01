ไดเรกทอรีบริษัท
Split Software
Split Software เงินเดือน

เงินเดือนของ Split Software อยู่ในช่วง $78,400 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $208,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Split Software. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $208K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$81.6K
ทรัพยากรบุคคล
$78.4K

สถาปนิกโซลูชั่น
$174K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Split Software คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $208,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Split Software คือ $127,863

