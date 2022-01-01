ไดเรกทอรีบริษัท
Splice เงินเดือน

เงินเดือนของ Splice อยู่ในช่วง $124,375 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $251,250 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Splice. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $139K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $160K
การพัฒนาธุรกิจ
$251K

นักวิเคราะห์การเงิน
$124K
การตลาด
$235K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$220K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Splice คือ การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $251,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Splice คือ $190,072

