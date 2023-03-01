ไดเรกทอรีบริษัท
Splashtop
Splashtop เงินเดือน

เงินเดือนของ Splashtop อยู่ในช่วง $21,377 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $39,260 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Splashtop. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

ผู้ช่วยธุรการ
$21.4K
ฝ่ายขาย
$34.6K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$30.4K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$39.3K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Splashtop คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $39,260 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Splashtop คือ $32,508

แหล่งข้อมูลอื่นๆ