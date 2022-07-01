ไดเรกทอรีบริษัท
Splash Financial เงินเดือน

เงินเดือนของ Splash Financial อยู่ในช่วง $180,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $240,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Splash Financial. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $240K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $180K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$221K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Splash Financial คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $240,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Splash Financial คือ $221,100

