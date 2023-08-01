ไดเรกทอรีบริษัท
Spirent Communications
Spirent Communications เงินเดือน

เงินเดือนของ Spirent Communications อยู่ในช่วง $87,063 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Spirent Communications. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
วิศวกรเครือข่าย

การดำเนินงานการตลาด
$87.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$152K

วิศวกรฝ่ายขาย
$201K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$164K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Spirent Communications คือ วิศวกรฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Spirent Communications คือ $152,471

