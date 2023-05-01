ไดเรกทอรีบริษัท
Spire Global
Spire Global เงินเดือน

เงินเดือนของ Spire Global อยู่ในช่วง $94,186 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $166,165 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Spire Global. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

วิศวกรควบคุม
$108K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$94.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$143K

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$166K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Spire Global คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $166,165 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Spire Global คือ $125,494

