Spiral Scout
Spiral Scout เงินเดือน

เงินเดือนของ Spiral Scout อยู่ในช่วง $59,405 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $107,185 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Spiral Scout. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$59.4K
ผู้จัดการโครงการ
$61.5K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$107K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Spiral Scout คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $107,185 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Spiral Scout คือ $61,511

