ไดเรกทอรีบริษัท
SPINS
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

SPINS เงินเดือน

เงินเดือนของ SPINS อยู่ในช่วง $54,725 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SPINS. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $120K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$54.7K
นักวิเคราะห์การเงิน
$84.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
วิศวกรซอฟต์แวร์
$91.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$201K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ SPINS คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SPINS คือ $91,800

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ SPINS

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • LEK
  • Genesys
  • Idexcel
  • J.D. Power
  • Propeller
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ