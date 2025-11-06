ไดเรกทอรีบริษัท
Solarisbank
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Berlin Metropolitan Region

Solarisbank วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Berlin Metropolitan Region

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Berlin Metropolitan Region ที่ Solarisbank รวม €83.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Solarisbank อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
รวมต่อปี
€83.5K
ระดับ
Triangle 1
เงินเดือนฐาน
€83.5K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
15 ปี
ระดับอาชีพใน Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Solarisbank in Berlin Metropolitan Region อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €118,233 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Solarisbank สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Berlin Metropolitan Region คือ €79,948

แหล่งข้อมูลอื่นๆ